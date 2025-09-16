O diretor desportivo do Paris Saint-Germain, Luís Campos, garantiu que a sua carreira no futebol vai terminar em Paris. Em entrevista à estação francesa RMC, o dirigente português revelou que não planeia abraçar novos projetos depois do atual vínculo com os campeões franceses.

«O PSG será o meu último projeto, prometi isso à minha família. O meu sonho é ganhar mais Ligas dos Campeões e campeonatos. Sonho para o clube em que trabalho. Depois do PSG, irei para a reforma, de certeza», afirmou.

Aos 61 anos, Campos sublinhou que a decisão de renovar contrato não foi imediata, mas sim fruto de reflexão pessoal e familiar.

«Não é uma questão de hesitação, é uma questão de trabalho. Tomo decisões sem a pressão do dinheiro ou do projeto, mas pelo prazer. Refleti muito com a minha família e falei com o presidente. O Luis Enrique disse-me que tinha de assinar porque íamos ser campeões da Europa», contou.

O antigo dirigente do Mónaco e do Lille, clubes onde construiu equipas campeãs, destacou também a importância da escolha de Luis Enrique para liderar o PSG.

«O melhor trabalho que fiz foi escolher o Luis Enrique. No encontro que tivemos em Barcelona, percebi em poucos minutos que seria ele. E ele também percebeu que íamos ter esta ligação. Um ou dois dias depois, estava tudo feito. O trabalho de equipa é fundamental e a prioridade tem de ser sempre o coletivo», recordou.

Por fim, Luís Campos elogiou a forma como o técnico espanhol tem conseguido gerir a sobrecarga de jogos e preparar o plantel para os grandes momentos.

«O futebol moderno obriga-nos a jogar mais. Isso fez-nos preparar, estudar e antecipar muito, desde a prevenção até à recuperação e nutrição. O treinador faz uma gestão extraordinária: sabe equilibrar a carga e a recuperação para que os jogadores estejam a 100% nos jogos», concluiu.