Florentino Luís e Gelson Martins foram titulares na derrota pesada do Mónaco (4-1) na deslocação ao reduto do Lyon, que contou com Anthony Lopes na baliza num jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga francesa.

Ao intervalo, a história do jogo já estava globalmente contada, tal era o desnível no marcador que se verificava.

Memphis Depay inaugurou o marcador aos 12 minutos, Ekambi fez o 2-0 aos 34m, Aouar ampliou para 3-0 na conversão de um penálti aos 41m e Ekambi bisou nos instantes finais da primeira parte após ficar com o caminho aberto na sequência de um corte de Badiashile contra Florentino.

O 4-0 ao intervalo descansava o Lyon e obrigava Kovac a mexer para evitar uma humilhação com contornos ainda mais traumatizantes. Florentino foi um dos três jogadores que já não voltaram para a seguna parte, Ben Yedder reduziu para 4-1 da marca dos 11 metros ao minuto 48, mas a reação dos monegascos ficou por aí.

O Mónaco terminou o jogo com 2/3 de posse de bola e mais remates, mas foi penalizado pelas debilidades defensivas, exploradas de forma exímia pelo Lyon, que até terminou o jogo com dez, após Melvin Bard ter visto o cartão vermelho direto aos 89 minutos.