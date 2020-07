O Marselha de André Vilas-Boas fechou o estágio de pré-época na Áustria com uma derrota diante dos eslovacos do FC DAC (1-2), este sábado, num jogo que permitiu a estreia do defesa argentino Leonardo Balerdi.

Depois das goleadas ao Pinzgau (5-1), do terceiro escalão austríaco, e ao Heimstetten (6-1), da quarta divisão alemã, a equipa de André Villas-Boas perdeu no primeiro teste mais exigente no Kufstein Arena, na Áustria.

A acusar problemas físicos inerentes ao final do estágio, a equipa do Vélodrome concedeu dois golos na primeira parte e só conseguiu reduzir a diferença no segundo tempo, através de uma grande penalidade convertida pelo internacional Thauvin.

A equipa francesa até teve oportunidades suficientes para virar o resultado, mas acabou por conceder o primeiro desaire neste período de preparação para a nova temporada.