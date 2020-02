O Marselha foi a Saint-Étienne vencer por 2-0 e, desta forma, reforçou o segundo lugar da liga francesa. A equipa comandada por André Villas-Boas já não perde desde que visitou o Parque dos Príncipes, no final de outubro, somando doze jogos consecutivos a pontuar, com nove vitórias e três empates.

Esta quarta-feira o desafio era de grau de dificuldade elevado, em casa dos Verts, mas a equipa do Vélodrôme resolveu a contenda com um golo a abrir e outro a fechar: Dimitri Payet marcou aos 7 minutos, enquanto Nemanja Radonjic fechou as contas aos 85.

Um resultado que permite ao Marselha ficar mais tranquilo no segundo posto, agora com mais seis pontos do que o Rennes e mais nove do que o Lille, embora ainda a uns longínquos 12 pontos do campeão Paris Saint-Germain.

