José Fonte e Renato Sanches foram ambos titulares no Lille, na vitória por 1-0 sobre o Rennes.

O único golo da partida foi marcado por Loic Remy, num jogo em que o também português Xeka entrou perto do fim, enquanto Tiago Djaló permaneceu no banco de suplentes durante toda a partida.

Também o Mónaco esteve em ação nesta terça-feira, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Ligue 1, com Adrien a fazer os 90 minutos no triunfo por 1-0 sobre o Angers, graças ao golo de Jovetic.

Com estes resultados, o Lille reforça o quarto lugar do campeonato, agora com 37 pontos, enquanto os monegascos se mantêm a meio da tabela, no nono lugar, com 32 pontos.