O treino desta quinta-feira do Paris Saint-Germain foi dado por um português.

Christophe Galtier não pôde orientar a sessão devido a razões de ordem médica e a condução dos trabalhos esteve a cargo de João Sacramento e a Thierry Oleksiak.

João Sacramento, de 34 anos, foi adjunto de Galtier no Lille, que deixou para acompanhar José Mourinho no Tottenham e, depois, na Roma. No verão de 2022 voltou a integrar a equipa técnica do treinador gaulês quando este foi confirmado no Paris Saint-Germain.