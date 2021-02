Num jogo com sete golos e muito emoção, o Mónaco venceu por 4-3 em Nimes. O protagonista maior foi o russo Aleksandr Golovin, autor de um 'hat trick' abosolutamente decisivo. Golovin colocou o Mónaco no terceiro lugar da Ligue 1, ombro a ombro com o PSG, embora os parisienses tenham ainda um jogo por realizar.



Nota ainda para os dois passes para golo feitos pelo lateral Fode Ballo e para o golo do alemão Kevin Volland a fechar as contas. Florentino continua a não ser opção no Principado. Só tem sete presenças na atual campanha.



Nos outros jogos da tarde na Ligue, o Brest venceu o Bordéus por 2-1, o Montpellier derrotou o Dijon por 4-2 e o Nice (com Todibo a titular e Rony Lopes a entrar aos 65 minutos) ganhou por 3-0 ao Angers. O Saint-Etienne venceu o Metz por 1-0.



CLASSIFICAÇÂO DA LIGUE 1



VÍDEO: o 'hat trick' de Golovin