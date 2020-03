O Lille recebeu e bateu o Lyon por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da liga francesa em que Renato Sanches esteve em especial destaque. A equipa da casa dominou boa parte do jogo e só não conseguiu uma vantagem mais confortável no resultado final porque Anthony Lopes também esteve inspirado entre os postes da equipa visitante.

Separados por seis pontos, este jogo era crucial para as aspirações europeias dos dois emblemas franceses e o Lille acabou por subir ao quarto lugar, enquanto o Lyon caiu para o sétimo, agora a nove pontos da última vaga europeia.

A equipa da casa, que também contou com José Fonte na defesa, foi sempre mais forte, liderada por um Renato Sanches que foi um verdadeiro comandante no Estádio Pierre Mauroy. O internacional português está na origem do lance do golo solitário do jogo, aos 33 minutos, na sequência de uma combinação com Bamba, sobre a esquerda, que lhe permitiu depois cruzar para Loïc Rémy rematar por entre as pernas de Denayer.

Um golo a corresponder à lógica do mais forte, até porque o Lyon, ainda a recuperar do esforço despendido na Taça de França, frente ao Paris Saint-Germain, não teve capacidade de reação.

A segunda parte seguiu no mesmo sentido, com um Lille mais motivado em chegar ao 2-0, face a um Lyon apático que nunca ameaçou o empate. Já em tempo de compensação, mais um bom passe de Renato Sanches a lançar Osimhen para o interior da área, mas Anthony Lopes, com mais uma boa intervenção, saiu aos pés do nigeriano e anulou o lance.