Depois do empate diante do Saint-Étienne a meio da semana, Mauricio Pochettino arrancou neste sábado a primeira vitória no comando técnico do Paris Saint-Germain.

Sem Danilo, os parisienses venceram em casa o Brest por 3-0. Moise Kean fez o 1-0 aos 16 minutos. Lançado na segunda parte, Mauro Icardi, após grande jogada de Mbappé, fez o 2-0 aos 81 minutos, e, logo a seguir Pablo Sarabia, também suplente utilizado, fixou o resultado final em 3-0.

Com este resultado, o PSG aproximou-se do Lyon, que viu reduzida de três para um ponto a vantagem no topo da Ligue 1. Na visita ao reduto do Rennes, o líder do campeonato até esteve na iminência de perder, já que perdia por 2-0 na reta final do jogo: Clement Grenier (20m) e Benjamin Bourigeaud (55m) levaram ao delírio a equipa da casa, mas Memphis Depay (79m) e Jason Demayer (82m) resgataram um ponto precioso para o Lyon (2-2).

No assalto ao primeiro lugar da Liga francesa está também o Lille. Com José Fonte e Tiago Djaló a titulares, os Dogues foram ao terreno no Nimes vencer por 1-0 graças a um golo de Burak Yilmaz aos 29 minutos. O Lille tem 39 pontos na Liga francesa, os mesmos do PSG.

O Marselha de André Villas-Boas, que tem dois jogos a menos do que quase todas as equipas, teve uma marcou passo e não foi além de um empate sem golos na visita ao terreno do aflito Dijon.

Já o Mónaco, que contou apenas com Gelson Martins (foi titular e saiu aos 67 minutos), venceu em casa o Angers por 3-0. Maripán, Volland (um golo e duas assistências) e Jovetic fizeram os golos da equipa do Principado, que subiu ao quarto posto do campeonato.