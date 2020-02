O Lille venceu o Angers no jogo de abertura da 24.ª jornada, por 2-0, com o médio português Renato Sanches a fazer o segundo golo da partida, e também o segundo golo da conta pessoal pela equipa francesa.

Além do médio, José Fonte também foi titular e Xeka entrou aos 74m, numa partida que marcou ainda a estreia de Nico Gaitán, ex-Benfica, pelo Lille.

Com este triunfo que começou a ser construída com um golo do inevitável Osimhen, o Lille reforça o quarto lugar da Ligue1 e iguala o Rennes, terceiro classificado, com 40 pontos e menos um jogo.

Veja o golo de Renato Sanches no vídeo associado a este artigo.