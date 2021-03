No dia em que o Marselha confirmou a rescisão com André Villas-Boas, por mútuo acordo, o treinador português fez uma declaração de amor dirigida à cidade e ao clube, prometendo um dia voltar.

Numa publicação na sua conta pessoal no instagram, sob o título, «para sempre juntos», o treinador começa por recordar o primeiro dia na cidade. «Abro as portas do Hôtel Dieu e vejo-me de frente à catedral Notre Dame de la Garde. Caminhe pelo Porto Antigo ao longo da Corniche até o Vallon des Auffes. Retorno lavado pelo sol, mas resfriado pelo vento para Mucem. Foi minha primeira manhã como marselhês».

O treinador conta, depois, o que ficou da sua passagem pelo clube e pela cidade. «Em um ano e meio, aprendi a sentir esta cidade e o amor que seus cidadãos têm pelo seu clube. No vulcão Velódrome, estremeci com vocês para comemorar cada golo e cada vitória. Costumava olhar para os dois topos para apreciar as bandeiras de cada país e aquelas serpentinas no meio dos sons e sussurros das orações pelo seu LOM! Fazer parte da história deste clube é uma estrela no pedigree de um treinador. Esta estrela é única em França», prossegue.

O treinador dirige-se depois ao clube e aos jogadores. «A todos os meus jogadores e à equipe do OM, obrigado por seu suor e seus esforços. Estamos ligados um ao outro emocionalmente e sentirei muito a sua falta. Desejo a cada um de vocês o melhor profissional e pessoalmente. Com a tristeza de não poder mais vos abraçar, mas com o incentivo e a empatia que temos um pelo outro e por saber que em breve estaremos juntos novamente», destacou.

A fechar a mensagem, Villas-Boas promete voltar a Marselha. «Saudade é uma palavra portuguesa. Forte, visceral, ligada às raízes. Reflete o nosso choro por algo que perdemos, um pedaço de nós mesmos que deixamos para trás. Não há Saudade sem regresso ...Olympique de Marseille até logo», escreveu ainda.