Paul Pogba admitiu este domingo que está a viver um momento difícil no Manchester United.

«Nunca tinha vivido um momento tão complicado na minha carreira. Estava habituado a jogar, ter ritmo. Aos poucos vou recuperando as minhas sensações, a encontrar-me», começou por dizer o jogador francês em entrevista à RTL, admitindo: «Ir à seleção é uma bomba de oxigénio para mim.»

«Falo com o Antoine [Griezmann] e com o Raphael [Varane], apercebemo-nos de que o grupo é enorme. E, quando estamos em campo, divertimo-nos. Não é como num clube. Divertimo-nos. Somos uma família, todos muito unidos. O grupo é realmente mágico e excecional», adiantou.

Pogba falou ainda sobre a vitória frente a Portugal, que valeu a passagem à final four da Liga das Nações. «Ainda estamos na excitação e alegria, a saborear a vitória. Sentimos a equipa madura e unida. Sentimos as mesmas sensações que na Rússia [no Mundial]. Todos defendemos e atacámos juntos.»