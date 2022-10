Depois e antes do Sporting: Marselha perde em casa, Nuno Tavares titular

Depois da vitória frente ao Sporting e antes da visita a Alvalade, o Marselha perdeu na receção ao Ajaccio (2-1), em jogo da décima jornada da Ligue 1.

Com Nuno Tavares no onze titular, foi a equipa do sul de França a primeira a adiantar-se no marcador: Dimitri Payet, de penálti, fez o 1-0 aos 15 minutos.

Dez minutos depois, Moussiti-Oko fez o empate e no início da etapa complementar aos 47 minutos, Balerdi, com um autogolo, completou a reviravolta para a formação visitante.

Com este resultado, o Marselha pode ver o PSG aumentar a distância na liderança do campeonato francês, e até perder o segundo lugar. O Ajaccio segue no antepenúltimo lugar, com sete pontos.

O Marselha, refira-se, joga na próxima quarta-feira em Alvalade, frente ao Sporting, num jogo a contar para a quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões.