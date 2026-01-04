O ano de 2026 começou da pior maneira para o Marselha. A jogar em casa, a equipa de De Zerbi perdeu com o Nantes (2-0) numa partida em que chegou a jogar com apenas nove unidades.

Já Luís Castro, ex-treinador do Nantes, estreou-se com uma vitória pelo Levante.

Ainda com tudo igual - no que toca a unidades em campo - o Nantes desde cedo mostrou para o que vinha. Com o português Anthony Lopes de início, a equipa forasteira ainda gritou golo aos oito minutos de jogo. Porém, o golo foi anulado por fora de jogo.

O jogo começou a ficar complicado para o Marselha ao minuto 26. Arthur Vermeeren teve uma entrada dura sobre Anthony Lopes, vendo o cartão vermelho direto. O Nantes aproveitou a vantagem numérica e abriu o marcador pelos pés de Fabien Centonze (31m).

No segundo tempo a situação complicou-se ainda mais para os marselheses. Nadir, que já tinha um amarelo, parou um contra-ataque e viu o segundo amarelo e consequentemente vermelho (56m). O Marselha ficou, então, reduzido a nove unidades durante quase toda a segunda parte.

Até final a equipa de De Zerbi não baixou os braços e até conseguiu equilibrar o jogo. No entanto, o que mantinha a equipa da casa em jogo era Rulli, guarda-redes argentino que ia colecionado boas defesas.

Porém, o guardião nada pôde fazer quando, ao minuto 88, Rémy Cabella, ex-Marselha, marcou de grande penalidade para fechar o jogo.

Com este desaire (2-0), o Marselha entra o ano a perder e mantém-se na terceira posição com 32 pontos. Já o Nantes mantém-se em lugar de descida - é agora 16.º com 14 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga francesa.