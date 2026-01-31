O Marselha voltou a jogar para a Liga francesa após a desilusão na Liga dos Campeões. A equipa franbcesa, recorde-se, perdeu com o Brugge e viu o Benfica a «roubar» o último lugar de acesso ao play-off da competição.

A equipa de Roberto De Zerbi empatou no reduto do Paris FC (2-2), depois de estar a vencer por dois golos, dando continuidade ao mau momento do clube de sul de França.

Mason Greenwood, internacional inglês, abriu as contas ao jogo, através de uma grande penalidade, aos 18 minutos. O extremo anotou o 21.º golo na temporada.

Já no segundo tempo, Aubameyang dilatou a vantagem aos marselheses para dois golos (53m). Para equipa da capital, Jonathan Ikoné, que entrou na segunda parte, reduziu aos 82 minutos. Em tempo de compensação, Ilan Kebbal, médio argelino, fez o golo do empate através de uma grande penalidade (90+4m).

Com este empate (2-2), o Marselha afasta-se mais dos primeiros lugares. É agora terceiro com 39 pontos – a sete do líder à condição Lens. O Paris FC, por sua vez, é 13.º com 21 pontos.