O Marselha venceu este domingo o St. Etienne, por 2-0, e é vice-líder da liga francesa.

Na 14.ª jornada da Ligue 1, a equipa de De Zerbi entrou melhor e aos 17 minutos já vencia, golo de Rabiot. Aos 65 minutos, Mason Greenwood também escreveu o nome na lista de marcadores, ao marcar na recarga de um penálti que falhou.

Com este resultado, o Marselha está em segundo lugar, com 29 pontos, menos cinco que o líder PSG. O St. Etienne está em 16.º, zona de play-off de despromoção, com 13.

No outro jogo da tarde, o Nantes recebeu e triunfou frente ao Rennes, por 1-0.

Com Jota no banco, o Rennes viu-se reduzido a 10 unidades à entrada para o intervalo, com Mikayil Faye a receber um cartão vermelho direto.

Na segunda parte, Moses Simon apareceu e marcou o golo solitário da partida.

Deste modo, o Rennes e o Nantes partilham a mesma quantidade, 14, e encontram-se em 12.º e 13.º, respetivamente.

Por fim, o Estrasburgo empatou a zeros na receção ao Reims.