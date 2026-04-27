A vida está cada vez mais complicada para o Marselha. A crise do clube não fica apenas por resultados – leva também a tensão no balneário.

A equipa do sul de França cedeu um empate (1-1) na receção ao Nice, 15.º classificado, o que levou a um conflito no balneário, de acordo com a imprensa francesa.

Habib Beye, ex-Rennes que sucedeu Roberto De Zerbi, deixou críticas em conferência de imprensa a Himad Abdelli, que perdeu a bola que levou ao penálti marcado pelo Nice aos 88 minutos.

O técnico terá, ainda, insistido no tema em balneário, resultando em troca de palavras.

«Não podes entrar assim [saltou do banco aos 81 minutos], os outros deram tudo», terá dito Habib Beye. «Não fales assim comigo, não és meu pai», terá respondido Himad Abdelli.

«Estou a falar para todos, não apenas para ti», respondeu o treinador senegalês. «Estou-me a cagar», afirmou o médio internacional argelino, que chegou em fevereiro vindo do Angers.

O Marselha continua aquém das expectativas do início a temporada. Assume, neste momento, a sexta posição com 53 pontos – a 16 do líder PSG, que tem um jogo a mais, e a quatro dos lugares de Liga dos Campeões.