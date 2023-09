O Marselha oficializou a saída de Marcelino García Toral do comando técnico da equipa onde milita o ex-Sp. Braga Vitinha.

Em comunicado, o emblema francês informa que o treinador deixa o clube por «razões extra-desportivas», relacionadas com as ameaças levadas a cabo por um grupo de adeptos a 18 de setembro no centro de treinos do Marselha.

«Como resultado desta deplorável situação, Marcelino e o seu staff não continuarão a missão deles no Marselha», lê-se.

Nesta terça-feira à noite, a direção do Marselha emitiu um comunicado no qual informava ter reunido na véspera com representantes dos adeptos que exigiram a demissão em bloco da direção, tendo ainda denunciado a existência de ameaças e ataques individuais. «Uma relação baseada na intimidação não pode garantir as condições mínimas aceitáveis para que a administração do clube possa continuar a investir na transformação do Marselha.

Marcelino Toral chegou ao Marselha neste verão para substituir Igor Tudor. A equipa francesa falhou o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e está no quarto lugar da Ligue 1.