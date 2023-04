Vitinha não marcou no empate a uma bola do Marselha diante do Montpellier, mas o técnico Igor Tudor mostrou o seu apoio ao jovem avançado português após o jogo.

«Vitinha fez um bom jogo e esforçou-se pela equipa. Temos de refazer a sua parceria com Alexis Sánchez. Mesmo assim, há coisas positivas a extrair. É um avançado ainda com margem de progressão», afirmou o técnico croata do segundo classificado do campeonato francês, que além do avançado contratado ao Sp. Braga, substituído aos 59m, apostou no lateral esquerdo português Nuno Tavares (ex-Benfica), que jogou os 90 minutos.

«Durante o jogo o problema é que Vitinha não foi municiado em boas condições e no número de vezes que devia ter sido: tem de receber a bola pela relva, porque é um finalizador. Vamos treinar isso nas próximas semanas. É normal que o nível ainda não seja o exigível. Todos têm altos e baixos e é minha responsabilidade de reabilitar os que passam por momento menos exuberante.», salientou ainda Igor Tudor no rescaldo do jogo da 29.ª jornada da Ligue 1.