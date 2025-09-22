A região de Bouches-du Rhône, onde se inclui a cidade de Marselha, foi fortemente afetada por uma tempestade. Devido às chuvas intensas, as ruas ficaram inundadas e o Marselha-Paris Saint-Germain, marcado inicialmente para este domingo, teve mesmo de ser adiado.

Ora, esta decisão não foi tomada de ânimo leve, mas a realização do encontro era algo… fisicamente impossível. Com rios de água a escorrer pela cidade, o próprio Vélodrome ficou inundado e nem a bola rolava no relvado.

Grandes trovoadas, nuvens escuras, chuva durante mais de hora e meia, calçadas transformadas em riachos e estabelecimentos inundados, foi esta a realidade no sul de França.

De recordar que a partida entre o Marselha e o PSG foi adiada para esta segunda-feira, pelas 19h (20h em França). No entanto, e com vários jogadores nomeados, a cerimónia da prestigiada Bola de Ouro começa à mesma hora.

Veja como ficou a região: