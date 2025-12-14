O Marselha recebeu e venceu o Mónaco pela margem mínima e agarrou-se à zona de Champions na Liga Francesa.

No primeiro tempo, o ascendente pertenceu de forma ligeira aos visitantes, ainda que não tenha resultado em qualquer mudança no marcador. As duas equipas recolheram aos balneários com o nulo a manter-se e o que é certo é que o golo apenas chegou nos minutos finais do segundo tempo.

Antes disso, Balogun teve o 1-0 anulado por fora de jogo e as esperanças do Mónaco caíram logo de seguida, quando Mason Greenwood apareceu para brilhar. Dentro da área, o avançado inglês atirou de primeira para o fundo da baliza e confirmou o regresso às vitórias para o conjunto da casa.

Desta forma, o Marselha soma 32 pontos e segura o terceiro lugar do campeonato, a cinco pontos do Lens, líder da prova.

Também esta tarde, o Estrasburgo e o Lorient não foram além de um nulo, num jogo que colocou frente a frente duas equipas bastante seguras na tabela classificativa.

