VÍDEO: Greenwood resolve e Marselha agarra-se à zona de Champions
Inglês aponta único golo na vitória sobre o Mónaco para a 16.ª jornada da Liga Francesa
Inglês aponta único golo na vitória sobre o Mónaco para a 16.ª jornada da Liga Francesa
O Marselha recebeu e venceu o Mónaco pela margem mínima e agarrou-se à zona de Champions na Liga Francesa.
No primeiro tempo, o ascendente pertenceu de forma ligeira aos visitantes, ainda que não tenha resultado em qualquer mudança no marcador. As duas equipas recolheram aos balneários com o nulo a manter-se e o que é certo é que o golo apenas chegou nos minutos finais do segundo tempo.
Antes disso, Balogun teve o 1-0 anulado por fora de jogo e as esperanças do Mónaco caíram logo de seguida, quando Mason Greenwood apareceu para brilhar. Dentro da área, o avançado inglês atirou de primeira para o fundo da baliza e confirmou o regresso às vitórias para o conjunto da casa.
Mason Greenwood deu a vitória ao Marselha com este remate 🚀#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Marselha #ASMonaco pic.twitter.com/kiivyImk9d— sport tv (@sporttvportugal) December 14, 2025
Desta forma, o Marselha soma 32 pontos e segura o terceiro lugar do campeonato, a cinco pontos do Lens, líder da prova.
Também esta tarde, o Estrasburgo e o Lorient não foram além de um nulo, num jogo que colocou frente a frente duas equipas bastante seguras na tabela classificativa.