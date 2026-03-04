A crise no Marselha continua. Apesar de ter batido o Lyon, de Paulo Fonseca, no clássico para a Liga, a equipa do sul de França foi agora eliminada da Taça de França pelo Toulouse.

A jogar em casa, o Marselha até começou a vencer bastante cedo no encontro. Mason Greenwood, internacional inglês, inaugurou o marcador através de uma grande penalidade (2m). A resposta dos visitantes não tardou a chegar.

Logo aos 13 minutos, Yann Gboho, avançado francês, voltou a colocar tudo igual. Não houve mais golos na primeira parte. Mas, havia arte para ser revelada no segundo tempo. Igor Paixão, ex-Feyenoord, atirou um belo remate colocado para devolver a vantagem ao Marselha (56m).

Tal como no primeiro tempo, a resposta do Toulouse mostrou-se rápida e eficaz. Quatro minutos depois de sofrer, Charlie Cresswell restabeleceu o empate na partida (60m).

Com tudo empatado (2-2) ao fim do tempo regulamentar, tudo foi decidido da marca dos onze metros. Nas grandes penalidades, o Toulouse acabou por ser superior (4-3), para garantir um lugar nas «meias». Nwaneri, médio emprestado pelo Arsenal, foi quem falhou o penálti decisivo para o Marselha.