O Marselha venceu pela segunda vez consecutiva na Liga francesa e ascendeu, à condição, ao terceiro lugar. Três dias depois de ter sido eliminado da Taça pelo Toulouse, houve reencontro entre as equipas, desta vez para o campeonato.

Os marselhenes tiveram direito a vingança e acabaram por vencer (1-0) com o golo solitário de Mason Greenwood. O internacional inglês - através de um remate potente - sentenciou a partida logo aos 18 minutos de jogo. O camisola 10 do Marselha anotou o 25.o golo em 37 jogos na temporada.

Com este triunfo (1-0), o Marselha assume a terceira posição com 46 pontos - a 11 do líder PSG, que perdeu nesta jornada.

O Lyon, por sua vez, é quarto com 45 pontos. Porém, a equipa de Paulo Fonseca recebe este domingo o Paris FC. Pode, portanto, regressar ao pódio da Liga francesa.

Confira os jogos e a classificação da Ligue 1.