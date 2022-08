Dois jogos do Marselha na Ligue 1, dois golos de Nuno Tavares. No entanto, o desfecho desta noite foi diferente de há uma semana, já que a equipa do sul de França empatou na deslocação ao terreno do Brest (1-1).

O lateral-esquerdo emprestado pelo Arsenal, formado no Benfica, abriu o marcador aos 38 minutos: Jonathan Clauss cruzou para o segundo poste e Tavares rematou de primeira para o 1-0.

No entanto, o Brest, já sem Pereira Lage em campo – saiu ao intervalo –, conseguiu chegar ao empate à hora de jogo: coube a Pierre Lees-Melou fazer o 1-1.

O Marselha está assim, à condição, no segundo lugar do campeonato, com quatro pontos. O Brest somou o primeiro ponto da época.

Já o Lens, com David Costa no meio-campo, empatou em casa do AC Ajaccio, 0-0.