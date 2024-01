Estalou o verniz entre Nemanja Matic e o Rennes.

Contratado no início da época, o médio de 35 anos está insatisfeito e quer mudar de ares: inclusive, noticia a imprensa francesa, já tem acordo com o Lyon. O problema é que o Rennes tem oferecido resistência em aceitar a proposta do Olympique, e por agora a situação mantém-se inalterada.

Ora, irritado com a situação, Matic deixou de aparecer nos treinos e o clube que o emprega denunciou a situação esta quinta-feira, em comunicado.

«Este comportamento é completamente incompreensível para um jogador experiente e com contrato até 2025. O Rennes sempre fez todos os possíveis para colocar os seus jogadores, principalmente os estrangeiros, nas melhores condições possíveis para que pudessem expressar o seu talento em campo», lê-se, na nota.

«O Rennes aguarda as explicações do jogador e está determinado a tomar todas as medidas necessárias para preservar os seus interesses», garante o décimo classificado da Ligue 1.

De acordo com a imprensa gaulesa, refira-se, Matic, antigo jogador do Benfica, ficou desagrado com vários fatores da sua estadia em Rennes, nomeadamente o facto de não ter conseguido matricular os filhos na escola e de ter sido afastado da partida com o Toulouse após chegar um dia tarde a uma palestra.

Esta temporada, o internacional sérvio soma duas assistências em 19 jogos.