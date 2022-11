Kyllian Mbappé falou sobre as razões que o fizeram permanecer no Paris Saint-Germain, quando esteve perto do acordo com Real Madrid para a mudança a custo zero.

O volte-face que surpreendeu muita gente e, em entrevista à Sports Illustrated, Mbappé justificou as razões que o fizeram permanecer, apesar de considerar que teria sido mais fácil sair para Espanha, mas que pesou a possibilidade de triunfar no seu país.

«Em Paris, há um livro em branco para escrever. É uma oportunidade incrível. Tem de se pensar de forma diferente. Claro que teria sido mais fácil ir para Madrid. Mas tenho esta ambição. Sou francês, um filho de Paris, e ganhar em Paris é algo verdadeiramente especial. Mesmo especial! É escrever o teu nome para sempre na história do teu país», declarou.

Mbappé acredita que o facto de, contra todas as expectativas, ter decido ficar em França, mostrou às novas gerações que é possível triunfar ali.

«Podes ficar aqui e ter sucesso. Para nós, é uma mensagem importante. E quando eu anunciei que ficava, muitas coisas mudaram na mentalidade das pessoas, que começaram a dizer: “sim, não precisamos de sair. Tu não precisas de deixar o teu país”».

O jogador do PSG falou ainda sobre as conversas que Emmanuel Macron, Presidente da República, que fez bastante força para que Mbappé não saísse para o Real Madrid.

«Ligou-me algumas vezes. Em dezembro, janeiro, fevereiro, março…», revelou, sorridente.

«Disse-me: “Sei que queres sair. Mas quero dizer-te quer és importante em França. Não quero que vás embora. Tens oportunidade de fazer história aqui, onde todos te adoram”», acrescentou, detalhando a resposta que deu a Macron.

«Disse-lhe que apreciava muito o gesto. É uma loucura o Presidente ligar a dizer que queres que fique», resumiu.