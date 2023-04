Com contrato com o Paris Saint-Germain até 2024, Kylian Mbappé abordou o futuro numa entrevista ao canal France 3.

«O próximo nível? Ganhar a Champions, creio. Já disputei uma final, umas meias-finais, os quartos de final e os oitavos. Fiz tudo menos ganhar e isso é tudo o que eu preciso. Espero que seja o mais rapidamente possível», afirmou o avançado francês que chegou a estar muito perto do Real Madrid no verão de 2022 mas acabou por renovar com o PSG.

«Onde será? No Paris Saint-Germain. Sou parisiense e tenho contrato», acrescentou.

Kylian Mbappé tem contrato com o PSG até 2024 com opção por mais uma temporada.