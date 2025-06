De português para português, Gonçalo Feio sucede a Luís Castro no comando do Dunkerque, emblema que milita na II Liga de França e que recentemente atingiu as meias-finais da Taça.

Em 2024/25, ao leme do Légia Varsóvia, o treinador português foi 5.º classificado na Liga polaca, atingiu os “quartos” da Liga Conferência e conquistou a Taça da Polónia.

Num percurso iniciado na época 2012/13, como treinador dos sub-17 do Légia, Gonçalo Feio também orientou os sub-17 do Wisla – onde foi adjunto na equipa principal.

Mais recentemente esteve ao leme do Motor Lublin, entre 2022 e 2024, subindo à II Liga. Em abril de 2024, o português assumiu o comando do Légia.

Aos 35 anos, Gonçalo Feio prepara-se para a estreia em França.

AO MINUTO: siga as novidades do mercado de transferências.