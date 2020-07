Kylian Mbappé garantiu esta terça-feira que vai continuar no Paris Saint-Germain na próxima temporada.

«Estou aqui em Paris e quero fazer parte do projeto. Estarei no PSG na próxima temporada e tentarei ganhar o máximo de título possíveis», afirmou o francês, à BeinSports, durante o amigável do emblema francês frente ao Celtic.

«Estou no quarto ano do projeto. É um ano importante, já que é o 50.º aniversário do clube, é um ano importante para a equipa e para os adeptos. Vou tentar ganhar todos os troféus possível e tentar dar o máximo», acrescentou.

Refira-se que o PSG venceu esta tarde o Celtic, por 4-0, num amigável disputado no Parque dos Príncipes. Mabppé, Neymar, Ander Herrera e Sarabia apontaram os golos dos parisienses.