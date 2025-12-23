O Lyon, treinado por Paulo Fonseca, anunciou esta terça-feira a contratação de Endrick, por empréstimo do Real Madrid até ao final da temporada, num acordo que poderá atingir um milhão de euros.

Com apenas 19 anos, o internacional brasileiro ruma à Ligue 1 depois de se ter estreado profissionalmente no Palmeiras e de ter dado o salto para o futebol europeu no verão de 2024, quando assinou pelo Real Madrid. No emblema espanhol, o avançado somou sete golos em 39 jogos oficiais.

Natural de Taguatinga, nos arredores de Brasília, Endrick fez toda a formação no Palmeiras, onde rapidamente se afirmou como um dos maiores talentos da sua geração.

Estreou-se na primeira equipa aos 16 anos e realizou 82 jogos pelo clube paulista, apontando 21 golos e conquistando dois títulos do campeonato brasileiro, antes de se comprometer com os «merengues».

Depois de passar pelas equipas jovens, Endrick chegou à equipa principal da «canarinha», pela qual soma já 14 internacionalizações e três golos.

Endrick junta-se ao plantel principal a partir de 29 de dezembro, com o emblema gaulês a agradecer ao Real Madrid em comunicado a cooperação que permitiu a concretização do negócio.

(Artigo atualizado às 16h50)