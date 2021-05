[artigo em atualização]



O PSG anunciou oficialmente este sábado a renovação do contrato com Neymar. O internacional brasileiro passa a estar ligado aos franceses até 2025.



Neymar tem 29 anos e, se o contrato for cumprido, ficará até aos 33 na Cidade-Luz. O avançado chegou em 2017 a Paris, após quatro épocas no Barcelona, e conquistou até agora três vezes o campeonato francês e duas vezes a taça. Continua a faltar-lhe a Liga dos Campeões, prova que ganhou ao serviço do Barcelona.



Formado no Santos, Neymar chegou à Europa em 2013. Após a passagem forte por Barcelona, está a concluir o quarto ano no PSG. Soma já 122 jogos e 85 golos.



Esta época, o PSG caiu nas meias-finais da Liga dos Campeões e está atrás do Lille na Ligue 1, quando só faltam três jornadas para o fim.