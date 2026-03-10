Franca
Há 57 min
OFICIAL: Paulo Fonseca segura jovem promessa do Lyon até 2028
Rémi Himbert, de apenas 18 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube gaulês
GP
Rémi Himbert, de apenas 18 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube gaulês
GP
O Lyon anunciou esta terça-feira a assinatura do primeiro contrato profissional de Rémi Himbert. O avançado francês, de 18 anos, assinou um vínculo válido por duas temporadas, até 30 de junho de 2028.
Himbert chegou ao Lyon em 2023, e destacou-se nas últimas semanas ao serviço da equipa principal do clube treinado pelo português Paulo Fonseca.
Esta temporada, Himbert soma já dez jogos pela equipa principal, tendo apontado três golos e uma assistência.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS