O Lyon anunciou esta terça-feira a assinatura do primeiro contrato profissional de Rémi Himbert. O avançado francês, de 18 anos, assinou um vínculo válido por duas temporadas, até 30 de junho de 2028.

Himbert chegou ao Lyon em 2023, e destacou-se nas últimas semanas ao serviço da equipa principal do clube treinado pelo português Paulo Fonseca.

Esta temporada, Himbert soma já dez jogos pela equipa principal, tendo apontado três golos e uma assistência.