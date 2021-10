O Metz empatou esta tarde na receção ao St. Étienne (1-1), mas a principal notícia do jogo é mesmo o golo de Wahbi Khazri.

Aos 16 minutos, já a equipa da casa vencia por 1-0, o avançado de 30 anos recebeu a bola no seu meio-campo, bem longe do alvo: a baliza contrária.

Khazri percorreu alguns metros com a bola nos pés, levantou a cabeça e reparou num pormenor importante: o guarda-redes adversário estava bastante adiantado. Sem pedir licença, o jogador tunisino rematou ainda antes da meia-lua do seu meio-campo e marcou um dos golos do ano.

Ora veja:

Segundo a Opta, o remate de Khazri foi a 68 metros da baliza, o golo com maior distância marcado na Ligue 1 desde que a página de estatística foi criada, na época 2006/2007.

Será suficiente para o prémio Puskas? Pelo menos qualidade para estar entre os candidatos, tem.

À parte disso, o Metz havia ganho vantagem aos nove minutos, por intermédio de Boulaya.

Com este resultado, o Metz segue na antepenúltima posição, com seis pontos, ao passo que o Saint-Étienne é lanterna-vermelha, com seis pontos.