A França anunciou, esta quarta-feira, que a FIFA tomou a decisão de manter o amarelo a Michael Olise, mostrado no jogo dos «oitavos» frente ao Paraguai. Assim, o jogador do Bayern Munique fica em risco de falhar uma eventual meia-final.

«Recebemos uma notificação da FIFA esta manhã e o cartão permanece válido», afirmou o selecionador Didier Deschamps em conferência de imprensa.

No domingo, a Federação Francesa de Futebol (FFF) tinha solicitado à FIFA a suspensão do cartão amarelo mostrado pelo uzbeque Ilgiz Tantashev aos 90+7 minutos por alegada agressão a Matís Galarza. Conforme comprovam as imagens televisivas, apesar de o paraguaio ter simulado uma agressão do francês nessa altercação, caindo de imediato no relvado.

Com a decisão a manter-se, Olise arrisca-se a ficar de fora de uma eventual meia-final caso veja outro amarelo - tal como Bradley Barcola e Manu Koné. A França enfrenta Marrocos nos «quartos». Em caso de vitória marca encontro com o vencedor do jogo entre Espanha e Bélgica.

Neste Mundial, recorde-se, já houve uma decisão disciplinar revertida. Folarin Balogun tinha sido expulso com vermelho direto na vitória frente à Bósnia-Herzegovina nos 16 avos. Ainda assim, após pedido de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a FIFA optou por reverter a decisão - o que permitiu o jogador do Monaco jogar frente à Bélgica.