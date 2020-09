A escuderia Renault, sexta classificada do Mundial de Fórmula 1 (F1) de 2020, vai passar a designar-se Alpine no campeonato de 2021, anunciou hoje o diretor executivo do construtor francês, Luca de Meo.

«Vamos correr sob a designação Alpine e com as três cores da bandeira francesa [azul, branco e vermelho]», revelou Luca de Meo, em conferência de imprensa, à margem do Grande Prémio de Itália de F1, que se realiza hoje no circuito de Monza.

O diretor executivo da Renault qualificou a mudança de nome de «uma alteração significativa» e confirmou que Cyril Abiteboul vai manter-se como chefe da equipa de F1, que tem como pilotos em 2020 o australiano Daniel Ricciardo e o francês Esteban Ocon.