O Mónaco venceu, este sábado, na visita ao terreno do Rennes, por 2-1, e subiu à liderança da liga francesa.

A disputar a sétima jornada do campeonato, o coletivo monegasco passou para a frente do marcador aos seis minutos, com golo de Kehrer.

O Rennes reagiu e empatou logo de seguida, autoria de Ludovic Blas, que levou as bancadas à loucura com um golaço de longa distância.

Com os olhos na liderança, o 2-1 não tardou e aos 22 minutos o Mónaco voltou a faturar. Desta vez foi o norte-americano Folarin Baloguna escrever o nome na lista dos marcadores.

O português Jota entrou aos 80 minutos, mas não conseguiu alterar a corrente do jogo.

Deste modo, o adversário do Benfica na Liga dos Campeões sobe à liderança da liga francesa, com 19 pontos, mas mais um jogo que o PSG. O Rennes está em 10.º, com sete.

