A especulação era muita e este domingo, Eric Dier confirmou mesmo que se irá mudar para o Mónaco na próxima temporada.

Em declarações à imprensa alemã, citada pela «Kicker», o internacional inglês admitiu que a formação monegasca fez de tudo para o contratar e que as negociações para um possível acordo entre o jogador e o Bayern Munique não chegaram a bom porto.

«Estou muito feliz. Quando ficas no mesmo lugar durante muito tempo não tens muita noção do que acontece à tua volta no futebol e noutros países. Aprende-se muito quando se viaja e se conhece novas culturas. Acho que isto me vai fazer bem», começou por referir.

«O Mónaco foi o clube com quem tive as melhores discussões e, no fim de contas, fez mais para me contratar. Não conseguimos chegar a um acordo (jogador e Bayern), então comecei a procurar a melhor oportunidade para mim. Senti realmente que eles não tinham dúvidas, queriam-me e gostei disso. Esforçaram-se ao máximo para me ajudar a lá chegar», acrescentou.

Recorde-se que Eric Dier representou os bávaros nas últimas duas temporadas, uma por empréstimo e outra a título definitivo, tendo somado três golos e uma assistência em 47 jogos.