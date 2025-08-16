França: Eric Dier marca na estreia pelo Mónaco contra o Le Havre
Nice sofre derrota caseira frente ao Toulouse (0-1), após ser eliminado pelo Benfica da qualificação para a Champions
O Mónaco recebeu e venceu o Le Havre por 3-1, no encontro da 1.ª jornada da Liga Francesa.
Num jogo dominado quase sempre pela formação monegasca, foi com alguma naturalidade com que chegou ao intervalo em vantagem, mas graças a uma infelicidade de Lloris. Este lance deixou o 1-0 no marcador até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com uma estreia a marcar pelo conjunto da casa.
Eric Dier aproveitou da melhor forma a assistência de Camara e finalizou para o fundo da baliza de Diaw. Pelo meio, os visitantes ainda esboçaram uma reação e Ndiaye reduziu para 2-1 a desvantagem, mas de nada serviu. A pouco mais de 15 minutos do apito final do árbitro, Akliouche fechou as contas do jogo confirmou um triunfo importante no arranque do campeonato.
No que ao Nice diz respeito, poucos dias após ter caído aos pés do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, sofreu uma derrota caseira perante o Toulouse, graças ao golo solitário de Sidibé.
A primeira parte teve maior ascendente dos visitantes, que apesar de não terem conseguido criar grandes lances de perigo nos segundos 45 minutos, precisaram apenas de um momento para faturar. Coube ao experiente lateral francês e antigo jogador de Leonardo Jardim no Mónaco oferecer os três pontos ao Toulouse.