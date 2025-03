O Mónaco alcançou este sábado o Nice no 3.º lugar da Liga francesa ao vencer em Angers (2-0), distanciando-se do Lille, derrotado em Nantes (1-0), na 26.ª jornada.

Mika Biereth (77 minutos) e o franco-argelino Maghnes Akliouche (88), de grande penalidade, fizeram os golos do triunfo monegasco.

O Mónaco deixou para trás o Lille, que foi surpreendido em Nantes com um golo solitário do egípcio Mostafa Mohamed (83 minutos), apesar de estar em superioridade numérica, pela expulsão do camaronês Jean-Charles Castelletto (74).

Com André Gomes de início, mas sem Tiago Santos, por lesão, o Lille sofreu a segunda derrota em três dias, sendo que, na quarta-feira, tinha sido eliminado pelos alemães do Borussia Dortmund, finalistas vencidos em 2023/24, nos oitavos de final da Champions.

O Lille soma 44 pontos e pode ser ultrapassado pelo Lyon no 5.º lugar, caso o conjunto comandado pelo português Paulo Fonseca triunfe na receção de domingo ao Le Havre, enquanto o Nantes, no qual Anthony Lopes jogou a tempo inteiro, é 14.º, com 27 pontos.