OFICIAL: Mónaco despede austríaco Adi Hütter
Treinador de 55 anos estava no cargo desde 2023/24 e tinha apenas uma vitória nos últimos cinco jogos
Agora sim, é oficial. O Mónaco anunciou a saída de Adi Hütter do comando técnico da equipa principal.
O técnico austríaco, de 55 anos, estava à frente da equipa desde 2023/24, mas os recentes maus resultados (uma vitória em cinco jogos) acabaram por ditar o seu despedimento. Na Liga Francesa, os monegascos são quintos classificados (13 pontos) e na fase de liga da Champions estão na 30.ª posição, com apenas um ponto somado.
Adi Hütter fica agora sem clube, depois das passagens por SCR Altach (Áustria), SV Grodig (Áustria), Salzburgo (Áustria), Young Boys (Suíça), Eintracht Frankfurt (Alemanha) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).
