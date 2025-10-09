Agora sim, é oficial. O Mónaco anunciou a saída de Adi Hütter do comando técnico da equipa principal.

O técnico austríaco, de 55 anos, estava à frente da equipa desde 2023/24, mas os recentes maus resultados (uma vitória em cinco jogos) acabaram por ditar o seu despedimento. Na Liga Francesa, os monegascos são quintos classificados (13 pontos) e na fase de liga da Champions estão na 30.ª posição, com apenas um ponto somado.

Adi Hütter fica agora sem clube, depois das passagens por SCR Altach (Áustria), SV Grodig (Áustria), Salzburgo (Áustria), Young Boys (Suíça), Eintracht Frankfurt (Alemanha) e Borussia Mönchengladbach (Alemanha).

RELACIONADOS
«Andries Jonker é a pessoa certa para trabalhar com José Mourinho»
Benfica: João Diogo Manteigas entrega lista da candidatura à presidência
Sporting-Sp. Braga: atrasos, insultos a Moutinho e 10 mil euros em multas
Jesus compara-se a Amália: «Vou treinar até que o corpo me doa»