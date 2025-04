O Mónaco recebeu e venceu o Marselha por 3-0, num jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga Francesa e que deixa os monegascos no segundo lugar da classificação.

Minamino colocou a equipa da casa em vantagem aos 34 minutos e as equipas regressaram aos balneários com o 1-0 no marcador. Já no segundo tempo, Embolo fez o segundo e Zakaria fechou as contas através da marca dos onze metros.

Este resultado deixa o Mónaco com 53 pontos, mais um do que o Marselha.

Nos restantes encontros deste domingo, o Lille de André Gomes foi ao reduto do Toulouse vencer por 2-1, num jogo em que entrou da melhor forma.

Aos 21 minutos, um lance individual de Matias Fernández acabou na baliza dos visitantes, depois de uma excelente execução de fora da área.

O Toulouse conseguiu restabelecer a igualdade no marcador aos 42 minutos, através de Charlie Cresswell. Só que em cima do intervalo, o Lille voltou a passar para a frente do marcador, graças ao pontapé certeiro de Mitchel Bakker.

Esta vitória deixa o Lille na quarta posição, com os mesmos pontos do Estrasburgo e mais dois do que o Nice, duas equipas que este sábado empataram a dois golos.

Melvin Bard colocou os visitantes em vantagem aos 38 minutos e já no segundo tempo, dois golos em três minutos (Emegha e Amo-Ameyaw) completaram a reviravolta do Estrasburgo, que apenas foi estragada pelo golo tardio de Ndayishimiye (90+4 minutos).