Este sábado, o Mónaco passeou na visita ao terreno do Auxerre e venceu por 3-0, na quarta jornada da liga francesa.

Aos oito minutos, a equipa monegasca passou para a frente do marcador, com o alemão Thilo Kehrer a colocar o esférico no fundo das redes.

O Mónaco continuou com a pressão e Vanderson fez o 2-0 aos 25 minutos. O 3-0 surgiu aos 89 minutos, autoria de Zakaria, ele que já tinha feito a assistência para o segundo.

Com este resultado, o Mónaco sobe ao terceiro lugar, com 10 pontos. O Auxerre soma a terceira derrota consecutiva e ocupa a 14.º posição, com três.

Marselha sorri na receção ao Nice

Na luta pelos lugares de topo, o Marselha voltou a ser feliz e venceu o Nice, por 2-0.

Maupay (40m) e Luis Henrique (53m) marcaram os golos da partida.

O Marselha acabou o jogo com 10 jogadores, depois de Cornelius receber o segundo amarelo por atrasar o jogo.

Relativamente à classificação, a equipa de De Zerbi é segundo lugar, com 10 pontos. O Nice está em nono, com apenas quatro.