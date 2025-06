Não foram, de todo, tempos fáceis para Paul Pogba. O médio de 32 anos, que assinou este sábado o contrato com o Monaco, foi filmado a chorar no momento de assinar o contrato com o emblema francês.

Um simples gesto - o de assinar a folha - que certamente elevou as emoções do francês a um nível extremo. Não é caso para menos: Pogba não joga desde setembro de 2023.

Depois de ter sido suspenso 18 meses por doping, quando jogava na Juventus, o campeão do Mundo pela França em 2018 admitiu recentemente não ter sentido o apoio do emblema italiano, vendo-se obrigado a abandonar o país.

Ora, cerca de dois anos depois, Paul Pogba está de regresso ao ativo. Para nós, amantes do futebol, o regresso do francês será especial. Mas para o próprio, que sofreu na pele este afastamento, será certamente ainda mais. As lágrimas justificam isso mesmo.

Veja aqui as lágrimas de Pogba ao assinar pelo Mónaco: