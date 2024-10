Este domingo, após a derrota caseira com o Marselha (5-0), o presidente do Montpellier despediu o treinador em direto na televisão.

«Queria informar que contrato com Michel De Zakarian. Ele já não é treinador do Montpellier», começou por dizer Laurent Nicollin.

«Depois da atuação e da atitude que vi esta noite, senti-me na obrigação de intervir e interromper a nossa colaboração. Não faço isto por alegria, porque é alguém que aprecio muito, mas na vida o clube está acima de tudo», acrescentou.

Desiludido com a derrota, o presidente explicou que não há «nada previsto» relativamente ao futuro.

«Estou envergonhado por termos perdido este jogo por 5-0, tenho vergonha pelo meu clube e pelos adeptos. Disse aos jogadores que hoje despediram o treinador. Espero que tenhamos um estado de espírito diferente no próximo domingo, contra o Toulouse. No futebol é assim, quando não há resultados é mais fácil mudar de treinador do que 25 jogadores», concluiu.

No cargo desde a segunda metade da época 2022/23, o técnico de 61 não aguentou a recente fase de resultados negativos. Desde o início da temporada, o Montpellier soma seis derrotas, uma vitória e um empate, encontrando-se em último lugar da liga francesa.