As críticas do PSG, que tiveram origem nas lesões de Ousmane Dembélé e Désiré Doué no jogo em que a França derrotou a Ucrânia (2-0), no apuramento para o Mundial, foram rebatidas pelo selecionador gaulês, Didier Deschamps, na antevisão à partida com a Islândia, agendada para esta terça-feira.

«Estou triste pelo que aconteceu ao Ousmane e ao Désiré, porque perdemos dois jogadores para o jogo com a Islândia. Fizemos as coisas de forma profissional, como fazemos sempre, levando em consideração as opiniões dos jogadores», explicou o treinador, antes de concluir: «O PSG não é nosso adversário, mesmo que tenhamos interesses diferentes».

Ao seu lado, Aurélien Tchouaméni, médio do Real Madrid, lembrou que «as lesões fazem parte do jogo» e defendeu as opções de Deschamps: «Ficámos todos desiludidos pelo Ousmane e o Désiré, mas o treinador sempre foi compreensivo quando existe um eventual risco de lesão».

Dembélé e Doué lesionaram-se durante o jogo entre a França e a Ucrânia e vão parar nas próximas semanas, para desagrado do seu clube, o PSG, que em comunicado lamentou que «as recomendações médicas não tenham sido tidas em conta pela equipa médica da Seleção».

Os gauleses voltam a jogar na terça-feira (19h45), frente à Islândia, em Paris, num encontro referente à segunda jornada do Grupo D da fase europeia de qualificação para o Mundial do próximo ano.