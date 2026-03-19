França: Mbappé convocado para particulares com Brasil e Colômbia
Avançado do Real Madrid esteve parado entre 21 de fevereiro e 16 de março
A preparar a participação no Grupo I do Mundial 2026 – com Noruega e Senegal, além de um adversário proveniente do play-off – a França vai realizar particulares com Brasil e Colômbia, nos Estados Unidos, a 26 e 29 de março (20h), respetivamente. De recordar que esta vai ser a última competição do selecionador Didier Deschamps, que vai dar lugar a Zidane.
Na convocatória figura o nome de Mbappé, avançado do Real Madrid que recupera de uma entorse no joelho esquerdo desde o final de fevereiro. Por isso, o parisiense de 27 anos esteve parado entre 21 de fevereiro e 16 de março, regressando nesta terça-feira, em Manchester.
Depois da conquista em 2018 e da final perdida em 2022, a convocatória da França conta com jogadores de PSG, Mónaco, Rennes, Real Madrid, Milan, Inter, Roma, Juventus, Bayern Munique, Tottenham, Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Fenerbahçe e Al Hilal.
O Mundial 2026 decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026
Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴
