Continua por desvendar o antídoto para, pelo menos, conter esta “super” França. Nos “16-avos” do Mundial 2026, a Suécia até ensaiou a fórmula, mas o quarteto Mbappé, Olise, Barcola e Dembélé – uma autêntica chuva de estrelas – desfez a muralha nórdica.

Em Nova Jérsia, na noite desta terça-feira, Deschamps promoveu quatro trocas, apostando em Saliba, Digne, Rabiot e Barcola. Na Suécia, Graham Potter devolveu Svensson e Bergvall à titularidade.

Recorde a história deste encontro.

A Suécia apresentou-se disposta a sofrer, abdicando da iniciativa ofensiva e espreitando contra-ataques nos pés de Gÿokeres e Isak. Todavia, foi uma questão de tempo até a França se instalar na área adversária e desconstruir a pressão. O primeiro aviso surgiu ao minuto 20, quando Olise soltou o sprint de Mbappé pelo meio. A solo, o capitão francês até marcou, mas estava em fora de jogo.

O Mbappé já ia para o 17º golo em Mundiais 😖#DAZNFIFAWC pic.twitter.com/Wb7rA1qrXH — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 30, 2026

Após a pausa para hidratação, os gauleses intensificaram o ritmo, variaram de flancos na perfeição e visaram a baliza. Se Mbappé atirou ao poste aos 32 minutos, a bicicleta de Olise – aos 36 minutos – só não levantou o estádio porque acertou no outro poste.

Entre ameaças, Mbappé desfez o nulo aos 45 minutos.

Ao atingir o quinto golo neste Mundial, o avançado descolou de Klose e isolou-se como o segundo melhor marcador da história da prova. Em simultâneo, o francês de 27 anos tornou-se no melhor marcador nas fases a eliminar de Mundiais, com nove golos, superando os brasileiros Leônidas e Ronaldo.

A vantagem gaulesa era natural ao intervalo. Mais posse (71 por cento), mais remates (15-3), mais remates enquadrados (6-1) e mais cantos (6-0). A Suécia raramente saiu da defesa e, quando procurou respirar no ataque, ficou desorganizada.

Quando se aguardava pela reação nórdica, a França sentenciou a contenda. O relógio decalcava o minuto 53, Olise conduziu pelo meio e Barcola assinou o segundo golo no Mundial 2026.

Numa segunda parte humilhante para a Suécia, Olise não conseguiu a estreia a marcar, mas atingiu a quinta assistência ao minuto 74, quando patrocinou o sexto golo de Mbappé no Mundial 2026 – agora igualado com Messi na corrida à bota de ouro.

Este desfecho coloca a França perante o Paraguai nos “oitavos”, em Filadélfia, no sábado (22h). É a reedição dos “oitavos” do Mundial de 1998, em França, que culminaram na conquista inédita dos gauleses.

Ora, França ou Paraguai vai defrontar Canadá ou Marrocos nos quartos de final, a 9 de julho (21h).

A Figura: Mbappé

Apesar da exibição vistosa de Olise – com duas assistências e um remate ao poste – Mbappé desfez o nulo, arrasou a Suécia, sentenciou a contenda e escreveu novos capítulos históricos. Nesta terça-feira, o capitão dos gauleses atirou ao poste por uma vez, viu um golo anulado, conseguiu três dribles e ganhou cinco duelos em oito. O cansaço nórdico abriu espaço para Mbappé e companhia se divertirem. Os suecos desapareceram na segunda parte e o resultado poderia evoluir para goleada. Só o guardião Zetterström o impediu, com nove defesas.

O Momento: Mbappé derruba o muro amarelo, minuto 45

Quando o golo parecia ser uma questão de tempo, a Suécia agarrou-se ao relógio. Contudo, o astro francês adiantou os favoritos e impôs o princípio do fim para Gyökeres e companhia.