O Nantes de Luís Castro resgatou um empate nos minutos finais da receção ao Lorient, 1-1, na 13.ª jornada da liga francesa.

O primeiro golo da partida surgiu aos 45+1 minutos, com o ex-FC Porto e Boavista Chidozie Awaziem a colocar a bola na própria baliza e deixar o Lorient na frente. Já perto do fim, aos 90+1 minutos, a equipa do treinador português conseguiu empatar através do próprio Chidozie.

No que toca à classificação, o Nantes soma o quarto jogo consecutivo sem vencer e está em 15.º lugar, com 11 pontos. O Lorient segue em igualdade pontual, mas em 16.º, lugar de play-off de despromoção.

Nos outros jogos da tarde, o Brest venceu o Metz, por 3-2, e saiu da zona de descida. O Angers resgatou três pontos no terreno do Toulouse (1-0).