Houve Taça em França! Esta quarta-feira, o Stade Briochin, da quarta divisão, eliminou o Nice nos oitavos de final da Taça de França, com uma reviravolta aos 90+7 minutos.

O Nice, do primeiro escalão francês, abriu o marcador aos 55 minutos, através de Tom Louchet. O Stade Briochin empatou aos 88 e marcou o golo da reviravolta aos 90+7, com ambos os golos a surgirem do defesa Hugo Boudin.

O Guingamp, da segunda divisão, também eliminou o Toulouse (2-0), quinto classificado da Ligue 1 e finalista da Taça de França em 2022. O Angers bateu o Estrasburgo (2-0) e o Cannes venceu o Dives (5-3).