O Nice anunciou esta segunda-feira a saída de Florian Maurice, diretor desportivo do clube nas últimas duas temporadas.

Em comunicado oficial, o emblema francês informou que ambas as partes chegaram a acordo para terminar a ligação:

«Nice e Florian Maurice concordaram mutuamente em terminar a sua colaboração», pode ler-se.

Maurice chegou ao clube no verão de 2024 e assumiu a liderança da estrutura desportiva do emblema da Côte d’Azur, mantendo-se, segundo o Nice, «comprometido com o projeto desportivo» e com o desenvolvimento do clube até ao final da ligação.

A passagem de Florian Maurice pelo Nice ficou também marcada por um episódio particularmente tenso em novembro de 2025. Depois da derrota frente ao FC Lorient (3-1), a sexta consecutiva da equipa na altura, vários adeptos radicais aguardaram a chegada da comitiva ao centro de estágio e confrontaram jogadores e elementos da estrutura.

Maurice foi um dos visados, num episódio em que também houve relatos de agressões físicas sobre Terem Moffi, antigo jogador do FC Porto, e Jeremie Boga.